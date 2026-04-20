フレアスは３日続伸し、年初来高値を更新した。前週末１７日の取引終了後、３月度の月次売り上げ（速報）を発表した。全体の売上高は５億３４００万円。うち、主力のマッサージ直営事業の売上高が前年同月比７％増の３億５５００万円となっており、好感した買いが集まっている。同事業は４カ月連続の増収となった。なお、同社は２５年９月に医療対応型療養施設の全部及び看護小規模多機能型居住介護施設の一部を事業譲渡し