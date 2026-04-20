「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１１時現在で、アトラグループが「買い予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でアトラＧは続急伸。同社は接骨院をフランチャイズ展開する。２６年１２月期は減収減益を見込む。足もと特段の材料がないなかで、株価は急動意。前週末１７日、きょう週明け２０日と大きく上昇している。これを受け、目先買い予想数が増加したよ