大野愛実が、日向坂46のアイドルとして、またモデルとしてだけでなく、俳優としても勢いを見せ始めており、まさに八面六臂の活躍を見せている。 参考：常盤貴子、『ラジオスター』“娘”大野愛実を大絶賛「一緒にいられて楽しかったです」 大野は2025年3月に日向坂46に加入した五期生メンバーで、この春に高校を卒業したばかりの現在18歳。2026年1月にリリースされた16thシングル表題曲「クリフハンガ&#