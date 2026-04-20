Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅが続伸している。午前１１時ごろ、同社などが共同で提案した「ＮｏＥｎｔｒｙ実現に向けた概略点検・詳細点検併用型ドローン×ＡＩ実証事業」が、国土交通省が実施する２６年度「上下水道一体革新的技術実証事業（ＡＢ－Ｃｒｏｓｓ）」に採択されたと発表しており、これが好感されている。 提案した実証事業は、下水道管路内の狭小空間や高水位環境に対応可能なドローン「ＩＢＩＳ