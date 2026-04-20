ａｂｃ＝大幅高で３連騰。前週末１７日、シンガポールに拠点を置くＷｏｗｏｏ社が推進する株式などのＲＷＡ（リアルワールドアセット）をオンチェーン化するプロジェクトに対し、技術支援を始めることで最終合意したと発表しており、材料視した買いが集まっている。今回のプロジェクトを通じ、国境を越えた資産移転の円滑化と年中無休の流動性の確保を図る。現在はリーガル面の整備を重点的に進めており