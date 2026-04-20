今秋よりフジテレビ系にて放送されるアニメ『ドラゴンボール超 ビルス』より、新規映像満載の“超激闘トレーラー”が公開された。 参考：鳥山明の命日に完結『ドラゴンボールDAIMA』は最後まで“鳥山ワールド”ゼンカイだった 『DRAGON BALL』は、1984年から『週刊少年ジャンプ』で約10年半にわたって連載された鳥山明による漫画作品。連載終了後もテレビアニメ、映画、ゲームなどで