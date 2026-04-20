20日未明、名古屋市千種区の派遣型風俗店の事務所で、4人組の男が店長ら2人を殴ったうえ、現金およそ30万円を奪って逃げました。警察によりますと、20日午前2時半前、千種区今池1丁目の派遣型風俗店の事務所に4人組の男が押し入り、男性店員(28)がスパナのようなもので殴られ、男性店長(42)も素手で殴られました。その後、4人組は「金を出せ」などと脅し、金庫にあった現金およそ30万円を奪ったうえ、店にあったスマー