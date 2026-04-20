開催：2026.4.20 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 2 - 4 [ブレーブス] MLBの試合が20日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとブレーブスが対戦した。 フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。 1回裏、2番 カイル・シュワバー 5球目を