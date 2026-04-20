山形市でけさ、住宅が全焼する火災がありました。この火災で２人が病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。 【画像】煙に包まれ燃える建物 消防や警察によりますときょう午前６時ごろ山形市上椹沢で通行人から「建物が燃えている」と通報があったということです。 火はおよそ３時間半後に消し止められましたが、平屋建ての住宅が全焼したほか隣接する住宅にも燃え広がりました。 この火災で９０代の女性と６０