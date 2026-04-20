【その他の画像・動画等を元記事で観る】 珠玉のメロディが、今再び鳴り響く。日本ポップス界の巨人・大滝詠一へ捧ぐ、至高のトリビュート公演が開催されることが決定した。 ■響け永遠のメロディ！ 大滝詠一へ捧ぐ至高の夜 2026年は6月13日に会場をTOYOTA ARENA TOKYOに移して開催される、国内最大規模の国際音楽賞＝MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）。最新のミュージックシーンにおける作品やアーティス