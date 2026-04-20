20日前引けの日経平均株価は反発。前週末比569.55円（0.97％）高の5万9045.45円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は716、値下がりは784、変わらずは70。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を181.02円押し上げ。次いでファストリ が61.14円、中外薬 が47.47円、ファナック が45.25円、東エレク が40.23円と続いた。 マイナス寄与度は53.1円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、