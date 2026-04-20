20日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比6.1％減の1775億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.5％減の1348億円だった。 個別ではグローバルＸチャイナテック・トップ１０ＥＴＦ 、ニッセイＥＴＦＳ＆Ｐ５００ヘッジなし 、東証グロース・コアＥＴＦ 、ＮＥＸＴ東証グロ