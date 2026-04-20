20日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数291、値下がり銘柄数239と、値上がりが優勢だった。 個別ではセイワホールディングス、ＱＤレーザ、イーディーピーがストップ高。光フードサービス、カウリス、アストロスケールホールディングス、ロゴスホールディングス、インフォメティスなど20銘柄は年初来高値を更新。グローバルウェイ、コアコ