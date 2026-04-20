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20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 83760 -16.2 57860 ２. 日経Ｄインバ 13831 -14.43838 ３. 野村日経平均9758 7.1 61780 ４. 日経ベア２8343 -20.694.3