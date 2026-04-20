新学期・新年度が始まって、新しい出会いはあったでしょうか？子供だって、大人だって、友だちとの出会いは嬉しいものですよね！こちらは、”友だちが０人”という主人公が活躍する作品！（ちょっと心配になりますが、、、）原作は、辻次夕日郎さん。小学館「月刊！スピリッツ」で連載中！デビュー作にしてシリーズ累計発行部数８０万部突破の話題作がテレビアニメ化！今、最も注目されているSF×怪獣×ロボットアクション！！テレ