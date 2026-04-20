俳優の夏木マリ（73）が、19日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。“トンネル時代”だったという20代の頃を振り返った。【写真】“トンネル時代”を乗り越えて…髪型がかっこいい夏木マリ1973年に「絹の靴下」がヒットしたものの、その後8年間は地方のキャバレー回りを続けてきたという夏木。21歳の頃について「あの時は夢も希望もない。私のトンネル時代だった。いわば不貞腐れの時代」と