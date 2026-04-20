モデルのマギー（33）が19日、自身のインスタグラムを更新。「春コーデ」とつづり、美脚まぶしい“超ミニ”スタイルのモノトーンコーデを披露した。【全身ショット】「足なげぇ〜」「かわ美脚」“超ミニスカ”春コーデ披露のマギージャケットは「RICK OWENS ONLINE（リック・オウエンス・オンライン）」、シャツは「Louis Vuitton（ルイ･ヴィトン）」、超ミニ丈のスカートは「DIOR（ディオール）」などと着用アイテムについて