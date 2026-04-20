女子テニスの20日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（フリー）は15位で変わらなかった。内島萌夏（安藤証券）は86位から94位に後退。1位でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、2位エレーナ・ルバキナ（カザフスタン）、3位コリ・ガウフ（米国）は動かなかった。（共同）