１９日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、姉川の決戦が描かれたが、徳川家康（松下洸平）のあまりの情けなさに、ネットも「びっくり」など驚きの声が上がった。この日の「豊臣兄弟！」では、姉川の戦いに参戦するように言われた家康だが、わざと遅刻。理由を聞かれると「武田への備えをしておりました」などとウソをつく。すると信長（小栗旬）の家臣が家康を取り囲む。表情が一変する家康に、信長は「他に何