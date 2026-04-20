ドイツ１部バイエルン・ミュンヘンが独走で２連覇を達成した。１９日にホームでシュツットガルトに４―２で勝利。２位ドルトムントとの勝ち点差を１５に広げ、４試合を残して通算３５度目となるリーグ制覇を決めた。日本代表ＤＦ伊藤洋輝（２６）はセンターバックでフル出場。２得点に絡む活躍でチームの優勝決定に大きく貢献した。バイエルンは前半２１分に先制点を許したものの、１０分後に伊藤からのパスを受けたＭＦジャマ