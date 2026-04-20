米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」２日目（１９日＝日本時間２０日、ネバダ州ラスベガス・アレジアントスタジアム）、?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが、タッグチーム「リヨ」の盟友リア・リプリーの救援でサプライズ登場を果たした。リアは２月末のエリミネーション・チェンバー戦を制し、ＷＷＥ女子王者ジェイド・カーギルへの挑戦権を獲得した。一方でイヨは、祭典出場につながる試合でこ