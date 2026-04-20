銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、ホステスに「太ってる」「老けた？」「肌荒れしてるよ」と指摘する太っていて老けていて肌荒れもしているおじさん。○お前が言うか？私たちホステスはお客様からべらぼうな料金を頂戴し、その対価としてサービスを提供しています。その場の楽しみ方を選ぶのはお客様。お客様はまぎれもなく神様ですし、多少の「おたわむ