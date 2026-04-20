間もなく登場すると目されている新型MacBook Proには、iPhoneのようなDynamic Islandを備えた新しい有機EL(OLED)ディスプレイ、iPhoneやiPadのようなタッチ操作を可能にするタッチスクリーン、高性能なM6シリーズのチップが搭載されると予想されています。そんな新型MacBook Proのリリースが、テクノロジー業界全体に影響を及ぼす半導体(メモリ)不足により、2027年初頭まで遅れる可能性があると報じられました。Apple iOS 27 Siri