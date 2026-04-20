見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」（第16回）が20日に放送され、炊き出しで活躍する捨松（多部未華子）の姿が描かれると、ネット上には「カッコいいな…」「主人公じゃん」「高潔で素晴らしい」などの声が集まった。【写真】明日の『風、薫る』 トレインドナースを巡ってりん（見上愛）と美津（水野美紀）が対立直美（上