5月1日発売の「ESSE」（扶桑社）6月号の表紙に、Snow Man・宮舘涼太が初登場する。【写真】宮舘涼太の上目遣いに癒されまくり！「ESSE」6月号カット「母の日」にちなんでカーネーションを持った表紙と、休日のカフェタイムをイメージした中面写真は必見。母の日の記憶や普段の暮らしぶりなど、素の“舘様”に迫るインタビューも掲載される。インタビューでは、指先まで意識した役づくりや仲間とつくる楽しさなど、作品につ