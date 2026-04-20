漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』「ノックアウトステージ16→8」が4月18日に開催され、最終決戦「グランプリファイナル」に出場する8組が決定した。【写真】過去ファイナル出場の実力派も散った――激戦！最新トーナメント表をチェックトーナメントを勝ち進んだのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組。各試合の終了後には、それぞれ今回の試合の勝