「福島牝馬ステークス」にゲスト登場競馬場のターフに現れた女性モデルの笑顔に、ファンが騒然となっている。スラリとした長身が映えるコーデに「スタイル良すぎるし綺麗！」「上品すぎ」とコメントが寄せられた。芝生の上で晴れやかな笑顔を見せた。19日に福島競馬場で行われたJRA重賞「福島牝馬ステークス」のゲストとして現れたのは、女優でファッションモデルも務める紺野彩夏だ。白いブラウスに、黒のロングスカートを合