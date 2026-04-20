馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はシンボリクリスエスが勝った２００２年の青葉賞を取り上げる。“ダービー馬が出ない”と言われる青葉賞勝ち馬の中で、最もダービー馬に近い存在だったかもしれない。ためにためた瞬発力を一気に放出した。ラスト３００メートル。道中は内ラチ沿いでジッと脚をためていた、武豊とシンボリクリスエスの視界が一気に開けた。一瞬のＶロードを逃しはしない。