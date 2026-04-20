◇ドイツ１部第３０節バイエルン４―２シュツットガルト（１９日・アリアンツアレーナ）バイエルンはシュツットガルトに４―２と勝利し、昨季に続く２連覇、通算３５度目となるリーグ優勝を果たした。日本代表ＤＦ伊藤洋輝は、センターバックとしてフル出場。韓国代表ＤＦキムミンジェとのコンビで中央の守備を担い、勝利に貢献した。欧州ＣＬでも４強に進出したバイエルンは、この試合で主力の一部を温存。それでもチーム