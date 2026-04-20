映画「世界にひとつのプレイブック」などで知られる、俳優のブラッドリー・クーパーが「オーシャンズ11」前日譚で、脚本、監督、主演に決定した。14日に行われたシネマコンで、ワーナー・ブラザースのマイケル・デ・ルカ、パメラ・アブディ両氏が発表した。 【写真】イケメン俳優と共演撮影で精神崩壊していた世界的歌姫 女優のマーゴット・ロビーの出演も決定して