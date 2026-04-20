大河ドラマ「豊臣兄弟」第15回は「姉川大合戦」。元亀元年(1570年)4月、北近江の浅井長政の突然の裏切りは織田信長を驚かせ、信長は苦杯を嘗めることになりました。しかしそれで萎んでしまうような信長では当然なく、調略でもって浅井方の武将(堀秀村・樋口直房)を寝返らせるなど攻勢を強めていきます。同年6月21日には織田軍は長政の居城・小谷城まで迫り、城下の町を焼き払ったりしています。 【写真】赤ん坊を抱くお市役の宮