プロイセン・ミュンスター山田新が移籍後初ゴールを記録したドイツ2部プロイセン・ミュンスターに所属する日本人FW山田新が、現地時間4月19日に行われたブンデスリーガ2部第30節のシャルケ戦で移籍後初ゴールを記録した。チームはリーグで首位に立つシャルケに1-4で敗れたが、短時間の出場で結果を残している。首位のシャルケとの一戦に臨んだプロイセン・ミュンスターは、後半21分までに4失点を喫する苦しい戦いを強いられる