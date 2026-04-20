スポルティング守田英正が、リスボンダービーでヘディング弾を決めたポルトガル1部スポルティングCPは、現地時間4月19日に行われた第30節でベンフィカと対戦した。この試合に先発出場した日本代表MF守田英正は、後半27分に今シーズン初ゴールを挙げたが、スポルティングは1-2で敗れている。前半27分にPKでベンフィカに先制されたスポルティングだが、後半27分に同点に追い付く。右サイドからゼノ・デバストが上げたクロスに対