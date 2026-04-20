スタッド・ランス中村敬斗、レッドスター戦で示した存在感フランス2部スタッド・ランスに所属する日本代表FW中村敬斗は現地時間4月18日に行われたリーグ戦のレッドスター戦に先発出場。これまでの沈黙を破る貴重なゴールを決め、2年連続2桁得点に到達した。現地メディア「L’Union」は「最高のタイミングで再びゴールへの道を見つけた」と、苦境を脱した25歳の日本人アタッカーの活躍を伝えている。ホームのデローヌにレッドス