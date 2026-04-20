岐阜県飛騨市で開かれている古川祭の呼び物「起し太鼓」が、19日夜、行われました。 【写真を見る】飛騨路に春告げる古川祭 勇壮な｢起し太鼓｣ に熱狂…大太鼓にまたがった男たちがバチ振り下ろし激しいもみ合いも 岐阜 ユネスコ無形文化遺産に登録されている「起し太鼓」は、町の人々を冬の眠りから太鼓の音で起こして祭を知らせたことにちなむと言われています。 19日夜8時半ごろ、町中心部の広場では、大太鼓にまたがったさら