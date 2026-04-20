スターバックスにて2025年に販売され、多くのゲストから人気を博し、スターバックスの新たな人気ビバレッジとなった、フルーツとソーダのすっきり感が楽しめる香るソーダ「チラックス ソーダ」2種が登場。ストロベリー果肉を増量し、果実感をさらに高めた「チラックス ソーダ ストロベリー」と、爽やかな香りと柑橘の果皮・果汁のコンビネーションが楽しめる「チラックス ソーダ ゆずシトラス」がラインナップされます☆ スタ