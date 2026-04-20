記事ポイント北海道浜中町の「霧多布温泉ゆうゆ」が「ルパン三世の湯」としてリブランドオープン2026年4月20日から北海道厚岸郡浜中町湯沸432で営業、入浴料は大人500円浴室装飾や名曲BGM、展示、限定グッズで作品世界を体感できる温泉施設北海道浜中町の人気日帰り温泉施設「霧多布温泉ゆうゆ」が、2026年4月20日に「ルパン三世の湯 霧多布温泉ゆうゆ」としてリブランドオープンします。モンキー・パンチ氏の出身地ならではの地域