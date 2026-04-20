アメリカ中央軍は、「海上封鎖」の突破を試みたイラン船籍の貨物船に発砲し停止させたと発表しました。イラン軍は報復を宣言し、両国の2回目の協議の行方はいっそう不透明な状況です。米中央軍：機関室を離れよ。航行不能にするための攻撃を行う。アメリカ中央軍は19日、「海上封鎖」を突破しようとしたイラン船籍の貨物船が、6時間にわたる警告に従わなかったため、駆逐艦から数発の砲弾を発射し、停止させたと発表しました。その