「町が炎に包まれるのを友と泣きながら眺めた」民間人含め少なくとも４２９人が死傷し、山陰最大規模の戦災とされる玉栄丸（たまえまる）爆発事故の記憶を後世に伝えようと、郷土史家の根平雄一郎さん（７７）が１９日、鳥取県境港市民図書館で講演した。事故は１９４５年４月２３日、境港（旧境町）で発生。火薬などを積んだ軍の徴用船「玉栄丸」が荷揚げ作業中に爆発し、少なくとも１２０人が死亡、３０９人が負傷したとされ