平蔵の剣友、岸井左馬之助が辻斬りをしたという。平蔵は何か理由があるはずだと考え、斬られた乾物屋の手代、清吉に話を聞こうとするが……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第40話〈前編〉を読む第42話〈後編〉は4月21日（火）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳127』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）