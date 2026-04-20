アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」として活動し、「マリチチ」を武器に各雑誌グラビアなどでも活躍する奥津マリリが、20日発売の『週刊プレイボーイ』18号（集英社）のグラビア登場する。【写真】奥津マリリ、衝撃のカット圧巻ボディライン奥津は、2015年、アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」のメンバーになる一方、16年夏、「週刊プレイボーイ」と「TOKYO IDOL FESTIVAL」のコラボ企画『ナツ☆イチッ！