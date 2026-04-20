北海道で19日、火災が相次ぎ、2人が死傷しています。函館市では19日午後7時ごろ、東山3丁目の2階建て住宅の1階から火が出ました。建物の屋根からも炎が噴き出す激しい火災となり、約3時間後に鎮火しました。この火事で、屋内から2人が救助されましたが、1人が死亡し、70代の女性が病院で治療を受けています。警察によりますと、この家には夫婦が2人で暮らしていたとみられ、火事のあと、夫と連絡が取れておらず、警察は身元の確認