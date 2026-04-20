ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」主演のイ・ヨンエ（55）が、ソウル郊外のヤンピョンにある実家を公開した。韓国メディアが報じた。17日に個人SNSに「お母さん、お父さんがいるから、もっと温かい実家。とてもおいしいコチュジャンみそ鍋の家庭料理」とのコメントとともに、実家での写真を数枚アップした。韓国メディアのTVリポートは20日「車椅子の父と手をつないで…温かい実家」のタイトルで「実家の風景が写っており、注目