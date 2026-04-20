極超音速の環境でも飛翔可能な構造であることが明らかに早稲田大学は2026年4月16日、宇宙航空研究開発機構（JAXA）、東京大学、慶應義塾大学との共同研究において、国内で初めて極超音速実験機によるマッハ5（約5400km/h）相当の燃焼試験に成功したと発表しました。【画像】熱に耐えてる…これが、風洞実験の様子ですこの実験は、太平洋を約2時間で横断可能な極超音速旅客機や、高度約100kmに到達するスペースプレーンの実現