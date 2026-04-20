犬が『気象病』っぽいときに出やすい症状5つ 気象の変化による不調は、はっきりした病名として断定しにくいこともあります。 ただ、天候が崩れる前後や季節の変わり目に毎回似たような変化が出るなら、体が環境の変化に影響を受けている可能性も。まずは、よく見られやすい症状を確認しておきましょう。 1.だるそうで寝てばかり・動きたがらない いつもより寝ている時間が長くなったり、散歩にあまり乗り気でなか