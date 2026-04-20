新潟県を含む北陸地方では、21日（火）から22日（水）にかけて、黄砂が予想されています。交通障害などに注意してください。新潟地方気象台は20日午前11時に「黄砂に関する北陸地方気象情報」を発表しました。発表によりますと北陸地方では、21日から22日にかけて黄砂が予想され、水平方向で見通せる距離が10キロメートル未満となる所があるでしょう。屋外では、所により黄砂が付着するなどの影響が予想されます。視程（水平