ヤマモリ（三重県桑名市）が、3月16〜26日の期間、東京・渋谷で展開したポップアップストアが好評のうちに幕を閉じた。同企画は、睡眠の質の向上に役立つことで知られる「GABA」を配合した機能性表示食品「GABA100睡活ビネガー」の商品認知と理解促進が狙い。来店者全員に「GABA100睡活ビネガー ストレート125㎖」（1本）、購入者には特典としてノベルティをプレゼントした。会場となったのは「RAYARD MIYASHITA PAR