東海漬物（株）漬物機能研究所は、日本農芸化学会2026年度大会において、漬物由来乳酸菌「Q-1乳酸菌」の免疫機能に関する研究成果および「漬物ファースト」の有用性に関する研究成果を発表した。免疫機能に関する研究では、同社は自社製品から分離したQ-1乳酸菌「Lactiplantibacillus plantarum TK61406」の加熱殺菌体を用い、その影響を検証した。同菌は腸内環境改善作用に加え、免疫賦活機能を有することが特徴。マウス試