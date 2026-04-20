かどや製油が全国9都市で開催している「かどやのごまたび」の愛知会場でのイベントが3月27・28日、名古屋サカエヒロバで開催された。同企画はキッチンカーで全国を巡り、同社の「純正ごま油」のまだ知られていないおいしさや使い方を発信。商品認知向上ならびに各地のファンとの交流、新規ファン獲得につなげていくことが狙い。今年2月、創業の地である香川県・小豆島を皮切りにスタートし、愛知県は5か所目となる。キッチン