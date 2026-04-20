セリアの『ベーシックキッチンはさみ』は、まな板や包丁を使わずに調理ができるズボラ飯の強い味方。ギザギザ刃で食材をしっかりつかみ、肉や野菜も軽い力でスムーズにカットできます。ワンパンパスタなどの時短調理とも相性抜群で、洗い物を減らしながら効率よく料理できる便利なキッチングッズです。必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ベーシックキッチンはさみ価格：￥110（税込）サイズ（約）：全長20.5cm